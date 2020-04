Coronavirus: salgono a 10 morti in residenza anziani Salento

(ANSA) - SOLETO (LECCE), 7 APR - Salgono a 10 gli anziani deceduti della Rsa 'La Fontanella' di Soleto. La scorsa notte è morto un altro ottantenne ricoverato nel reparto infettivo di Galatina. Si tratta di un ex professore di Soleto, molto conosciuto in paese. Era tra gli ospiti della struttura risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi ed era stato trasferito in ospedale dove é morto. (ANSA).