Covid:campagna donazioni 'Eccomi Puglia'

(ANSA) - BARI, 04 APR - Bianca Guaccero, Giuliano Sangiorgi, Michele Riondino, Ermal Meta e Mietta sono alcuni dei testimonial d'eccezione che hanno aderito a 'Eccomi Puglia.

Uniti contro il Covid19', la campagna a sostegno del sistema sanitario pugliese, avviata da Regione Puglia e Protezione civile regionale. "Ciao Puglia, ciao casa - dice Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, in un video su Instagram - sono al corrente di quanto sia difficile andare avanti in questo momento, ma se ci aiutiamo tutti possiamo sconfiggere questo nemico invisibile". Il cantautore aggiunge che "mancano i dispositivi di difesa personale" per gli operatori sanitari chiede "cortesemente di aiutare la nostra Puglia". "Sono certo che questa grande umanità che è venuta fuori in questo momento - prosegue - sarà la nostra salvezza". "Puglia mia ti amo - conclude - mi manchi tanto".