Decaro,sindaci custodi angosce-speranze

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Un minuto di silenzio davanti alle bandiere a mezz'asta sulla facciata del Comune di Bari, preceduto dal Silenzio suonato da un trombettiere dell' Aeronautica. Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, con la prefetta Antonia Bellomo, hanno avuto un momento di raccoglimento con lo sguardo rivolto alle bandiere a mezz'asta in segno di lutto per le vittime dell'emergenza sanitaria. "Abbiamo voluto un minuto di silenzio per le vittime del contagio - ha detto Decaro - Lo abbiamo voluto fare noi sindaci che siamo i custodi delle angosce e delle preoccupazioni ma anche i custodi della speranza dei nostri concittadini. E lo abbiamo fatto abbracciandoci idealmente tutti insieme. Volevano dare anche un messaggio di speranza e un ringraziamento agli operatori sanitari e ai medici che stanno lavorando e dire a tutti che se rispetteremo le prescrizioni, interromperemo la catena del contagio e potremo metterci alle spalle questa emergenza e cercare di tornare a fare le cose che facevamo quotidianamente".