Coronavirus: Cc porta spesa ad anziani

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 31 MAR - Ha consegnato pane e latte a casa di una coppia di anziani, entrambi invalidi, rimasti soli con l'emergenza sanitaria in corso. Protagonista del gesto di solidarietà è un carabiniere in servizio a San Severo. Alcuni giorni fa, un'anziana signora ha contattato la centrale operativa dei carabinieri raccontando di aver terminato le provviste e di avere la necessità di comprare almeno pane e latte. La donna ha detto al militare che non c'era nessuno che avrebbe potuto dare loro una mano per fare la spesa. Il carabiniere, terminato il proprio servizio, è andato a comprare il necessario e lo ha poi consegnato ai due anziani. La donna, alla vista del militare, si è commossa. E quando si è offerta di ripagare la spesa, il carabiniere ha invitato l'anziana a tenere per sé il denaro, perché le sarebbe servito nei giorni successivi per altri acquisti.