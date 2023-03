Sauze d'Oulx invasa dai turisti olandesi per la Dutchweek

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - A Sauxe d'Oulx nuova invasione di turisti olandesi con la nona edizione della Dutchweek, organizzata da Discovery Italy con Summit Travel e Dutchweek. Il via mercoledì 22 marzo all'insegna dello sport, del divertimento, dell'enogastronomia. L'evento si svolge a Sportinia con l'ormai noto snowparty fino alle 17, e continua in paese presso i locali aderenti.

Si parte con il relax alla Capanna Kind dalle 12 alle 14,30 dove si pranza con sottofondo musicale, e poi fino alle 17 tutti a ballare con gli scarponi da sci ai piedi per lo snowparty.

Dalle 16 alle 22 si prosegue al Bar Hotel Assietta con le hit internazionali dei dj con sax e/o MC. La giornata si chiude al Miravallino dove si balla dalle 22 alle 02 durante il Club Music internazionale di vari DJ e MC.

"Con grande piacere - dice il sindaco Mauro Meneguzzi - Sauze d'Oulx torna a ospitare questo evento che porta una ventata di freschezza e di allegria alla nostra stazione. Un appuntamento nato quasi per scherzo che non solo si è consolidato negli anni, ma ora è un punto fermo del nostro calendario. Purtroppo la pandemia ha costretto all'annullamento dell'edizione del 2020 e allo stop del 2021. Lo scorso anno è tornato alla grande e siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri amici olandesi anche in questo 2023". (ANSA).