Cesana, lo Skibus attivo nei weekend fino al 2 aprile

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Lo skibus che dal centro di Cesana porta agli impianti di risalita resterà in servizio in tutti i weekend fino al termine della stagione invernale, programmato il 2 aprile, e tutti i giorni nel periodo della vacanze di Carnevale, dal 18 l 26 febbraio. I biglietti si possono acquistare a bordo, al prezzo di 1,50 euro a corsa, 8,50 euro il carnet valido 7 giorni. Gli orari ed eventuali variazioni del servizio sono visibili sul sito www.vacanzecesana.it alla voce news.

"Durante la stagione invernale - spiega Roberto Vaglio, sindaco di Cesana .. è attivo un efficiente servizio di Ski Bus, che collega in maniera capillare il centro di Cesana con gli impianti di risalita in località La Comba. In questo modo i nostri turisti possono sciare ogni giorno in una nuova località, senza lo stress del traffico e del parcheggio, pertanto invitiamo tutti a muoversi con lo Skibus". (ANSA).