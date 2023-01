Montagne senza neve: Merlo, problema va affrontato di petto

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - "Affrontare di petto il problema delle difficoltà legate a poca neve, siccità e costi dell'innevamento artificiale" attraverso un "confronto tra la Regione Piemonte, i Comuni interessati con le relative Unioni Montane e i gestori degli impianti". Lo chiede Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato (Torino) e consigliere nazionale di Anci.

"E' indubbio - sottolinea - che la questione non può più essere elusa o rinviata. Non è più pensabile, infatti, immaginare di pianificare un'altra stagione turistica invernale se dovessero persistere le criticità meteorologiche e climatiche a cui abbiamo assistito quest'anno e che, secondo gli stessi esperti, potrebbero tranquillamente riproporsi per i prossimi anni". Per Giorgio Merlo la situazione "richiede adesso una iniziativa politica, di comune intesa con gli operatori del settore, per evitare che nell'arco di poco tempo si debba registrare il tracollo economico e produttivo di un settore che per molti anni è stato l'elemento trainante di molti territori montani dell'intero Piemonte. E, infine, serve anche una iniziativa che non può non mettere in campo già un nuovo modello di sviluppo estivo ed invernale che per molto tempo è stato sostanzialmente unidirezionale per molte stazioni sciistiche piemontesi. Forse è arrivato il momento di diversificare l'offerta. -Ma, al riguardo, - conclude il sindaco di Pragelato . è indispensabile un progetto di sviluppo accompagnato da cospicue risorse pubbliche e private". (ANSA).