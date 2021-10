Rifugio Taurinense a Cesana, conclusa la ristrutturazione

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Sono terminati oggi, con una breve cerimonia ai 2.070 metri di quota del Lago Nero di Cesana, i lavori di ristrutturazione del rifugio Brigata Alpina Taurinense, la casermetta dell'Esercito poco distante dal Santuario della Madonna del Lago Nero e da Capanna Mautino. La struttura, compromessa dal tempo e dalle condizioni climatiche, rappresenta da sempre un'importante base d'appoggio per le attività addestrative degli Alpini della Taurinense.

I lavori di ristrutturazione - realizzati dai militari del Reparto Comando e Supporti Tattici Taurinense e del 32esimo Reggimento Genio Guastatori - permetteranno di agevolare lo svolgimento di corsi di sci e alpinismo e delle attività di mountain warfare che la Brigata svolge in Alta Valle di Susa e di migliorare l'autonomia operativa di squadre e plotoni, anche per prolungati periodi. Il rifugio potrà anche fornire supporto alle squadre di soccorso alpino in occasione di attività o interventi nell'area.

Hanno tagliato il nastro tricolore il Comandante della Brigata Alpina Taurinense, generale di brigata Nicola Piasente, il sindaco di Cesana Torinese, Roberto Vaglio, e il presidente dell'Unione Montana Via Lattea Comuni Olimpici, Maurizio Beria d'Argentina, accompagnati dai Vessilli delle Sezioni Valsusa, Torino e Pinerolo dell'Associazione Nazionale Alpini. (ANSA).