Atleti scelgono Sestriere per gli allenamenti estivi

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Gli specialisti di atletica leggera hanno potuto contare sulla nuovissima pista ad otto corsie, ma anche gli sciatori della Fisi e quelli delle discipline del ghiaccio hanno scelto Sestriere per un periodo di training. Sono sempre più numerosi gli atleti che scelgono il Colle per gli allenamenti estivi. Come gli sciatori Francesca e Matteo Marsaglia e gli atleti delle nazionali Fisi di Bob, tornati con la squadra maschile a lavorare sulle montagne olimpiche della Vialattea, e quelli della nazionale di Skeleton preceduti, a fine agosto, dai colleghi dello slittino, coordinati dal pluri iridato e medaglia d'oro olimpica a Torino 2006, Armin Zöggeler. (ANSA).