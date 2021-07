Sauze di Cesana, 3 appuntamenti per l'estate culturale

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Tre appuntamenti di grido per l'estate a Sauze di Cesana, con il filo conduttore del sogno, organizzati in collaborazione con l'Unione Montana Comuni Olimpici, nel contesto della manifestazione Borgate dal Vivo, con Assemblea Teatro e Cinedehors e il supporto dell'Associazione Amici di San Restituto. Si parte Venerdì 30 luglio alle ore 21, sulla Piazza del Municipio, Via Principale 25, con lo spettacolo teatrale 'Il piccolo principeì tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupery, allestito da Assemblea Teatro, regia di Renzo Sicco, voce narrante di Gisella Bein e disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi.

Martedì 24 agosto sarà il giorno dell'evento clou del cartellone. Alle ore 21 saliranno sul palco Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura per un concerto dal sapore più unico che raro. Paolo Fresu, (tromba, flicorno) e Daniele di Bonaventura, bandoneon, dialogheranno in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dalle atmosfere mediterranee. Le iniziative estive si chiuderanno domenica 12 settembre alle ore 11 con l'appuntamento al Pian della Milizia per il ricordo degli uomini dell'equipaggio di Miss Charlotte, nel 77^ della tragedia, con la Celebrazione Eucaristica, il tributo degli onori civili e militari e il pranzo offerto dall'Ana di Pianezza. Tutte le iniziative sono a ingresso libero e nel caso di maltempo si terranno nella Chiesa di San Restituto. "Abbiamo voluto, anche quest'anno, predisporre un cartellone di iniziative per i residenti della nostra valle e per i turisti che hanno scelto le montagne olimpiche come meta per le loro vacanze - spiega il Sindaco di Sauze di Cesana Maurizio Beria - una scelta che porta nel cuore delle nostre bellissime montagne eventi e momenti che permettono di innalzare lo spirito. Un'unione, non solo ideale, tra la purezza dell'ambiente per molti versi ancora incontaminato e l'intensità dell'arte nella sua dimensione più vera: la musica, il cinema, la poesia e il teatro". (ANSA).