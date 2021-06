Mostre: Pragelato espone le opere di Michele Baretta

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Pragelato espone dal 31 luglio, presso la Galleria d'Arte Tinber di via Albergian, le opere di Michele Baretta, artista di rilievo nel panorama culturale del '900 piemontese. La mostra, che rimarrà esposta fino al 29 agosto, offre ai residenti e ai molti turisti che arriveranno in alta val Chisone una opportunità per conoscere ancora meglio le opere di un autore entrato a tutti gli effetti nella storia del pinerolese, dove era nato, e dell'intero paese a livello artistico.

"I visitatori potranno ammirare le opere di un artista eclettico, elegante, sensibile - lo definisce Paolo Baretta, erede dell'Artista -. Un raffinato disegnatore dotato di una solida padronanza del mestiere, che ha saputo esprimere con un raro vigore qualitativo e sempre a un livello di assoluta grandezza, tematiche sacre e profane sgorgate da una sensibilità pittorica autentica". (ANSA).