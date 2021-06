Ecco allevatori a Pragelato, producono celebre 'Plaisentif'

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Come ogni anno, puntuali, tornano a Pragelato gli allevatori. Produrranno l'ormai celebre formaggio delle viole, denominato 'Plaisentif', oltre alla classiche 'tome' e al burro di qualità. Prodotti che da mercoledì 23 giugno e fino al 26 settembre potranno essere acquistati presso le casette in Piazza Pragelatesi nel Mondo.

"Grazie ai molti volontari, il 'Gruppo Sentieri per tutti' ha ripreso l'ormai tradizionale attività - spiega l'assessore comunale al Turismo, Paola Borra -, tracciando i sentieri che permetteranno ai turisti, oltre alla piacevoli camminate, e alle gite in bicicletta o a cavallo, anche di visitare le borgate scoprendo forni, fontane e le particolarità delle frazioni di Pragelato. Inizia, sabato prossimo, la frazione di Villardamond festeggiando San Giovanni". (ANSA).