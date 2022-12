Consiglio Piemonte, 53 sedute nel 2022, con 26 leggi approvate

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Nel 2022 il Consiglio regionale del Piemonte ha svolto 53 sedute per un totale di 220 ore, ha approvato 26 leggi, 10 in sede legislativa, 61 atti d'indirizzo e 62 deliberazioni, mentre le commissioni si sono riunite 263 volte e hanno licenziato 10 disegni di legge, 8 proposte di legge e 16 proposte di deliberazione. Tre i consigli aperti, su temi come l'emergenza climatica, la peste suina e la violenza contro le donne. Una presenza media di oltre il 90%, che per alcuni consiglieri è arrivata al 100%. Sono alcuni dei dati dell'attività dell'assemblea regionale che ha tracciato un bilancio di fine anno.

"Dati confortanti - ha sottolineato il presidente di Palazzo Lascaris, Stefano Allasia - in un anno caratterizzato anche dell'avvio dei lavori di restauro della sede del Consiglio, un'operazione attesa e totalmente autofinanziata con le economie dell'ente, alla quale si aggiunge anche il cantiere nell'edificio a fianco, con la realizzazione di una grande biblioteca aperta a tutta la città, un nuovo polo di aggregazione culturale per il quartiere e per Torino".

Per Allasia anche i lavori di restauro, coperti "grazie a scelte di risparmio effettuate dall'ente, rappresentano una scelta politica". La gara è stata aggiudicata per circa 6,6 milioni e i lavori sono previsti in 943 giorni, con l'ultimazione delle facciate e del tetto nel 2024 e della aula entro il 2025, senza mai interrompere l'attività amministrativa.

In tema di bilancio, Allasia ha ricordato che "rispetto a quanto previsto dal triennale 2022-24 il Consiglio ha dovuto prevedere un ulteriore stanziamento di 3 milioni imputabile principalmente all'incremento delle utenze energetiche, mentre la rideterminazione degli assegni vitalizi ha comportato per il 2022 un risparmio di oltre 630mila euro". (ANSA).