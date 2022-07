Piemonte: Aula discute Assestamento Bilancio Regione

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - L'Assestamento al Bilancio di previsione della Regione Piemonte 2022-2024 è approdato oggi per la discussione nell'Aula del Consiglio regionale, dove è stato presentato dal relatore di maggioranza Alberto Preioni, capogruppo della Lega, per il quale il documento "fotografa una Regione che finalmente viaggia a un'altra velocità e che parla ai territori, al popolo, ai lavoratori e alle Partite Iva". Le relazioni delle minoranze sono state quattro.

"Il documento - ha detto Preioni - fotografa un Piemonte che sta tornando alla normalità dopo la pandemia e al quale la Giunta a trazione Lega ha impresso una nuova velocità, garantendo solide basi per affrontare a testa alta un autunno che si annuncia problematico".

La prima relazione di minoranza, tenuta dai Moderati, ha sottolineato l'importanza di un successivo confronto in sede di assestamento politico con il documento di variazione.

Il gruppo Luv ha definito non neutro il provvedimento e ha parlato di "occasione sprecata di confronto a fronte di scelte discutibili dell'esecutivo su assegni di cura, scuola, tpl".

Il gruppo M5s ha rimarcato la "necessità di scelte politiche cruciali come le comunità energetiche e il risparmio energetico", assenti nel testo, chiedendo inoltre maggiori risorse per Polizia Locale, sicurezza stradale, sport e sostegno alla filiera della canapa agroindustriale.

Nell'ultima relazione di opposizione, il Pd ha richiamato "l'importanza del confronto, al momento rimandato in sede di variazione del bilancio, su diverse problematiche come l'utilizzo dei fondi di Finpiemonte, o la peggiorata capacità sia di riscossione sia di spesa della Regione".

Il voto finale è rinviato a domani, oggi sono stati però tutti respinti i circa 500 emendamenti presentati dalle opposizioni. (ANSA).