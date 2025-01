Cresce l'export dei distretti industriali del Piemonte

Nei primi nove mesi del 2024 le esportazioni dei distretti piemontesi sono state pari a 9,6 miliardi di euro, in crescita dell'1,8%, per 167 milioni di euro. Le vendite all'estero sono aumentate in tutti i trimestri, rispettivamente: +1,1%, +1,5% e +2,6%. Queste le principali indicazioni del Monitor dei Distretti del Piemonte, elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo.

Nella regione, i distretti hanno realizzato risultati migliori del totale economia e del manifatturiero (in calo rispettivamente del 3,7% e del 3,5%), che hanno scontato le forti difficoltà della produzione di auto di Torino. Anche il confronto con la media dei distretti italiani (che hanno chiuso i primi nove mesi 2024 in aumento dello 0,6%) mette in luce positiva i distretti piemontesi. Secondo gli analisti del Research Department Intesa Sanpaolo, il ritorno a una crescita diffusa dei distretti si potrà osservare nel corso del 2025, quando, soprattutto in Europa, inizieranno a farsi sentire gli effetti del rientro dell'inflazione e della riduzione dei tassi di interesse. "Anche nell'ultima parte dell'anno abbiamo assistito alla tenuta e alla buona capacità di reazione dei distretti piemontesi. La nostra manifattura resiste, anche grazie alla flessibilità e alla diversificazione di prodotti e mercati di sbocco.La nostra priorità è sostenere gli investimenti in sostenibilità, digitalizzazione, sviluppo internazionale e Transizione 5.0" commenta Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

Le esportazioni distrettuali del Piemonte sono cresciute sia verso i nuovi mercati (+1,7%), trainati da Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti, sia verso i mercati maturi (+1,8%) con Stati Uniti, Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Germania in testa. In aumento (+0,9%) anche l'export verso la Francia, primo mercato di sbocco con una quota sul totale del 13%. Considerando i principali sbocchi commerciali, le contrazioni dell'export più intense (superiori a 20 milioni di euro) hanno invece riguardato Svizzera, Cina e Belgio. L'export dei distretti agro-alimentari piemontesi è in crescita nei primi 9 mesi 2024 del 5,7%, il sistema moda piemontese risulta in calo dell'1,6%.



