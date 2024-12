Due bracconieri denunciati dai carabinieri

Due bracconieri sono stati denunciati dai carabinieri di Biella che li hanno sorpresi in una battuta di caccia in una zona boschiva sottoposta a vincolo ambientale a tutela della fauna selvatica.

I due uomini avevano appena abbattuto un cinghiale caricandolo nel bagagliaio del fuoristrada. L'arma utilizzata da uno dei cacciatori risultava illegalmente detenuta unitamente alle 12 munizioni calibro 7,65. Fucile e munizioni sono stati sequestrati.

Inoltre, la successiva perquisizione domiciliare consentiva ai militari di ritirare cautelativamente all'uomo 12 armi lunghe e numerose munizioni da caccia legalmente detenute. E' scattata la denuncia per omessa denuncia di armi e furto di selvaggina.





