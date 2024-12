Spumanti italiani, si berranno 335 milioni di bottiglie

Onav ha celebrato, ad Asti, nel centenario della morte, Federico Martinotti, inventore del metodo con cui vengono prodotti molti dei più importanti spumanti italiani, Onav ha organizzato il convegno "Martinotti: cento anni di spumantistica italiana" a pochi giorni dall'inizio delle festività natalizie, durante le quali si stima un consumo di 335 milioni di bottiglie di bollicine (+ 7%), in gran parte prodotti con metodo Martinotti.

"Onav è nata ad Asti e dal 1951 divulga la cultura del vino in Italia e all'Estero.- ha sottolineato il presidente Vito Intini. - Poter festeggiare questo straordinario personaggio nella nostra nuova sede, ospitando tanti produttori in presenza e online, significa contribuire alla diffusione della cultura dello spumante in Italia".

Il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha ricordato come Martinotti sia stato "fondamentale per l'identità e l'economia del territorio astigiano, perché, senza la sua invenzione, molte delle aziende vitivinicole e vinicole della provincia non esisterebbero" Oltre a inventare per la prima volta il metodo di rifermentazione naturale in autoclave, - è stato ricordato nel convegno - Martinotti fu anche un innovatore e durante il proibizionismo, fu incaricato dalla ditta Calissano di produrre uno spumante e un vermouth senz'alcol, tema oggi di grande attualità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA