Collegno, festa per i 50 anni della società di basket

Festa a Collegno per i 50 anni della società cestistica locale. Vi hanno partecipato ex giocatori, dirigenti, allenatori, tifosi e personalità storiche del club.

Le celebrazioni sono iniziate alle ore 17 con l'All Star Game, una sfida tra selezioni di ragazzi delle giovanili; a seguire, il '3 Point Contest', la gara nel tiro da tre punti vinta da Simone Maiorano, che ha superato il fratello Davide in una finale tutta in famiglia.

Il culmine della festa è stato lo spettacolare 'Slam Dunk Contest', la competizione delle schiacciate, vinta da Riccardo Masci.

Durante il brindisi, tanti volti storici hanno ricordato il passato del club, tra cui il fondatore e presidente per 32 anni, Giovanni Garrone, e Massimo Pianotti, che ha guidato il club per 16 anni.

Fabrizio Milone, attuale presidente del Collegno basket, ha sottolineato "il valore della comunità e la missione di guardare al futuro senza dimenticare le radici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA