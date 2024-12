A Lucento c'è il Bosco di alberi di Natale

Il "Bosco di alberi di Natale" di Lucento, a Torino, diventa sempre più grande e quest'anno conta 250 alberi su quattro cancellate: quella dell'ingresso del Castello in via Pianezza 123, quella della scuola media Pola in via Foglizzo 15,quella della Rsa Casa Serena in corso Lombardia 115 e quella tradizionale del centro culturale Isabella.

La storia del "Bosco degli alberi di Natale" inizia nel 2017 quando il Tavolo culturale di Lucento, composto da un gruppo di cittadini e di associazioni di Torino, dà vita a un'iniziativa con le insegnanti delle scuole materne ed elementari del quartiere. Piccole sagome di alberi di Natale, ritagliate da materiale di recupero, vengono consegnate ai bambini e alle bambine delle scuole, che le restituirono decorate e pronte per essere esposte sulla cancellata del centro culturale Principessa Isabella, in via Verolengo 212. Il successo è tale che la manifestazione si ripete negli anni successivi con un numero sempre più numeroso di scuole, coinvolgendo associazioni ed esercizi commerciali, che espongono in vetrina un addobbo che richiama l'iniziativa.

Quest'anno grazie alla partecipazione di undici scuole, otto associazioni e una cinquantina di classi, il numero di alberi è arrivato a 250. Come da consuetudine, in un clima di festa collettiva, la mattina del 16 dicembre i piccoli artisti hanno consegnato le loro opere ai volontari del Tavolo culturale di Lucento, così da dare vita ai Boschi degli Alberi di Natale, quattro luoghi disponibili per un insolito selfie natalizio fino a metà gennaio.



