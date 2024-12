La Provincia di Cuneo chiude bilancio 2025 in pareggio

La Provincia di Cuneo chiude il bilancio di previsione 2025, attestato sui 158 milioni di euro, con una gestione corrente che pareggia a quasi 77 milioni. Le entrate tributarie sono conteggiate in 47.764.400 euro. Il rapporto con lo Stato vede uno sbilancio in negativo tra i 15,1 milioni ricevuti e i 20,7 milioni versati come contributo alla finanza pubblica.

Illustrando i principali risultati dei primi due anni di mandato, il presidente Luca Robaldo ha ricordato che la Provincia conta ad oggi 332 dipendenti nei vari settori, con una spesa per il personale quantificata in 13 milioni e 980mila euro. Sul fronte della viabilità, la previsione di spesa per le asfaltature nel 2025 è di circa 7 milioni. Tra gli interventi appaltati si segnala la ricostruzione del ponte Mulino sul Tanaro fra Monchiero e Lequio Tanaro, chiuso dal 2010. I fondi recuperati per la sicurezza stradale tramite le multe, con l'autovelox provinciale sulla SP 7 e le entrate dai comuni, ammontano a circa 3,9 milioni.

Proseguono i lavori per la realizzazione di quattro nuove scuole con i fondi garantiti dal Pnrr, a Bra, Cuneo, Fossano e Mondovì. L'investimento sull'edilizia scolastica è compreso tra 80 e 100 milioni di euro, tenuto conto anche della costruzione di nuove palestre a Barge, Alba, Bra e Dronero e degli interventi antisismici e di efficientamento energetico.

Nella lotta alla Psa, l'incremento degli abbattimenti di cinghiali è pari al 16% rispetto al 2023 e al 271% rispetto al 2022. Grazie anche all'assunzione di 15 nuovi agenti del Nucleo faunistico ambientale, gli abbattimenti nel biennio ammontano a 5.508 capi, più i 19.242 capi abbattuti da cacciatori abilitati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA