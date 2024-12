Il Premio Prolo 2024 va ad Ariane Ascaride

Il 10 dicembre al cinema Massimo di Torino sarà consegnato il Premio Maria Adriana Prolo all'attrice Ariane Ascaride, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti umani. Promosso dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc) e patrocinato da Amnesty International Italia, il prestigioso riconoscimento giunge alla 23a edizione. Volto iconico del cinema di Robert Guédiguian, Ascaride è da sempre impegnata sui temi dei diritti delle donne e dei migranti, portando sul grande schermo personaggi capaci di scardinare stereotipi, come in Marius et Jeanette (César 1998) e Gloria Mundi (Coppa Volpi 2019). Alla serata interverranno il critico Paolo Mereghetti e Guédiguian, che introdurranno anche la proiezione gratuita del film La ville est tranquille (2000), dove Ascaride interpreta una donna alle prese con difficoltà familiari e sociali.

Il premio, sostenuto da Regione Piemonte e Fondazione Crt, è dedicato a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel cinema. "Ariane incarna una coerenza profonda tra arte e vita - commentano Valentina Noya e Vittorio Sclaverani di Amnc - mantenendo viva l'energia e il desiderio di giustizia sociale in ogni espressione". La serata vedrà anche la presentazione del numero 109 della rivista Mondo Niovo, prima monografia italiana sull'attrice, con interviste e contributi di grandi firme del cinema internazionale. Con il Premio Maria Adriana Prolo, l'Amnc rinnova il connubio tra cinema e diritti, celebrando una musa dell'impegno civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA