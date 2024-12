'Ideologo' Askatasuna, essere pronti a pagare un prezzo

"La politica ha sempre dei costi che bisogna essere disposti a pagare. Quali? Dipende dalla contingenza. Nell'Italia del 2024 questi costi sono relativamente bassi. Ma in certi contesti si paga anche con la vita: accade per esempio in Palestina, dove chi ha il destino di nascere palestinese paga per il solo fatto di esserlo". Lo ha detto Guido Borio, 70 anni, nel corso del suo intervento in tribunale, a Torino, nel processo dove è fra gli imputati di associazione per delinquere per le attività del centro sociale Askatasuna. Tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, Borio militò in una formazione clandestina chiamata Nuclei Comunisti Territoriali, di area autonoma, la cui azione più eclatante fu, nel 1980, un sabotaggio alla ditta Framtek (gruppo Fiat) nel corso del quale perse la vita un sorvegliante. Dopo avere scontato una lunga pena detentiva e un periodo in semilibertà, Borio ha ripreso a lavorare nel settore delle cooperative sociali. La procura ritiene che sia una sorta di 'ideologo' dei militanti di Askatasuna. "Conosco il centro sociale - ha risposto - ma ci sono andato pochissime volte nel corso degli anni per seguire qualche dibattito pubblico. I momenti ricreativi, come i concerti, mi interessavano poco anche quando ero giovane. Non ho mai partecipato a riunioni. E nemmeno mi risulta che ce ne siano state". Parlando del "prezzo" della politica e della militanza, Borio si è commosso, in aula, quando ha fatto cenno "ai fucilati della Resistenza".



