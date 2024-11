Gypsies in Town, il gospel torinese scende in strada

Come nella migliore tradizione americana il gospel torinese è pronto a scendere in strada per allietare, con i suoi canti, i cittadini alle prese con lo shopping, il lavoro e la routine quotidiana. Accadrà sotto la Mole con Gypsies in Town, l'iniziativa a cura del The Gypsy Gospel Choir, il coro di oltre trenta elementi composto dai giovani talenti della Gypsy Academy di Torino.

Le esibizioni si terranno a partire dal 30 novembre alle 15 quando il The Gypsy Gospel Choir percorrerà cantando corso Togliatti, fino in corso Francia, per approdare davanti al Villaggio Leumann. Domenica 1 dicembre, invece, l'intero ensemble sarà protagonista al Teatro San Barnaba di Strada Castello di Mirafiori.

L'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, si potranno rivivere le atmosfere natalizia in Gran Madre, sempre a partire dalle 15. Ultima esibizione il 22 dicembre per le strade di Borgaro Torinese. In scaletta ci saranno i brani gospel più famosi, così come i classici di Natale della storia della musica: da Oh Happy Day a All I want for Christmas is You di Mariah Carrey e Last Christmas di George Michael. Immancabile, poi, la colonna sonora di Sister Act con Joyful, Joyfull.

Il coro è diretto da Mariagiovanna Lungo, allestito da Marta Lauria con il contributo artistico di Aurelio Pitino del Gospel Jubilee Festival. Autore e grande vocalist, è considerato il massimo esponente nazionale di canto gospel. Oltre ad essere l'ideatore del Gospel Jubilee Festival, evento internazionale che da 25 anni si tiene annualmente a dicembre, vanta partecipazioni a festival, tour ed eventi in Europa, negli Stati Uniti e in centro e sud America, oltre che a eventi trasmessi in mondovisione, programmi tv quali Che tempo che fa, dove ha accompagnato Andrea Bocelli, e il Festival di Sanremo, 2014.





