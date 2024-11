Laboratorio di droga scoperto dalla polizia a Torino

Un vero e proprio laboratorio dove venivano confezionate dosi di cocaina e crack è stato scoperto dagli agenti della polizia, a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Tre presunti spacciatori, di origini senegalesi, sono stati arrestati, dopo essere stati sorpresi in un appartamento vicino a largo Giulio Cesare, mentre erano intenti a confezionare lo stupefacente.

Gli agenti hanno sequestrato tre chili di droga, già suddivisa per essere smerciata e 4.420 euro in contanti.

All'interno di un altro appartamento, dove viveva un 19enne, i poliziotti hanno trovato oltre 230 grammi di hashish e una pistola revolver priva di matricola, con un proiettile all'interno, e quasi cinquemila euro in contanti.

Nella cantina di pertinenza dell'alloggio è stato rinvenuto materiale utile a predisporre una serra per la coltivazione e la produzione di marijuana.

Per il giovane è scattato l'arresto per la detenzione dello stupefacente e per il possesso dell'arma e la denuncia per ricettazione.



