Biella, dipendente di banca sventa truffa a una cliente

Quando la cliente si è presentata allo sportello bancario per fare un bonifico su un conto estero, la dipendente della filiale Banca Sella di Candelo (Biella) ha voluto vederci chiaro. Ha quindi lasciato la cliente in attesa e ha chiamato i carabinieri.

La pattuglia ha verificato poi che la donna era stata contattata da un fantomatico medico del Medio Oriente il quale sosteneva di avere bisogno di soldi per rientrare in Italia il prima possibile. I carabinieri hanno convinto la biellese che si trattava di una truffa evitandole così di fare il bonifico e cadere nella truffa. Nel frattempo sono state avviate le indagini.



