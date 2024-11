Due o tre cose sul Tff, 7 appuntamenti diffusi a ingresso libero

Con l'arrivo del Torino Film Festival, l'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc), in sinergia con la manifestazione, ha deciso di ripercorrere la storia di questo importante festival riflettendo sul passato e sul presente del cinema a Torino. Nasce così Due o tre cose sul Tff, un ciclo di sette appuntamenti diffusi a ingresso libero, in programma dall'11 al 21 novembre.

Proiezioni, workshop incontri, dibattiti - come il dialogo tra Giulio Base, direttore del Tff e Davide Ferrario, presidente onorario Amnc - condurranno il pubblico all'interno del festival, esplorandone i punti di forza e le peculiarità, ma anche lo stretto legame con il territorio cittadino. "Sono felice - dice Ferrario - di partecipare a un progetto legato al territorio, prima che parta il nuovo Tff, che si interroghi su cosa significa fare cinema nella nostra città. Torino storicamente è stata capace di anticipare molti fenomeni. È necessario aprire forme di dialogo tra le diverse generazioni che si occupano di cinema per scambiare idee, pratiche e conoscenze. Dopo mezzanotte (che sarà proiettato all'interno della rassegna, il 19 novembre) è un film che parla anche di questo; sia da un punto tecnologico che produttivo, fu un'esperienza particolarmente innovativa che vent'anni fa conquistò il pubblico della Berlinale".

La prima proiezione è fissata per lunedì 11 novembre ore 21 al Cinema Massimo per rendere omaggio a Franco Cristaldi, nel centenario dalla nascita, attraverso la proiezione de La pattuglia sperduta di Piero Nelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA