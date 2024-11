Ferito a Biella dal piombino sparato da un cacciatore

Un incidente è avvenuto durante una battuta di caccia a Masserano (Biella): un uomo è rimasto ferito, colpito da un piombino in caduta sparato da un cacciatore. È successo nell'area boschiva.

La vittima, un uomo di 46 anni residente nel Biellese, stava lavorando vicino alla discarica, quando è stato raggiunto dal piombino in caduta sparato da un cacciatore, che gli si è conficcato nell'occhio. A sparare è stato un uomo di 49 anni residente fuori regione e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

È stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 per il ricovero in pronto soccorso in codice verde.



