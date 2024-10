Scoperta un'autofficina abusiva a Biella

Un'autofficina abusiva in un capannone del basso Biellese è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Cossato in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo forestale di Biella.

È stato organizzato un servizio congiunto con reparti specializzati dell'Arma per verificare in particolare il rispetto delle norme in materia ambientale e di tutela dei lavoratori.

È così stato confermato che l'attività era totalmente abusiva, e che il gestore aveva commesso una molteplicità di infrazioni, sia a norme ambientali, in particolare attinenti la gestione dei rifiuti speciali, che in materia di prevenzione degli infortuni. Si tratta di un uomo di 53 anni, residente nel Biellese, denunciato per avere omesso di conferire rifiuti pericolosi nei termini previsti. A suo carico sono state emesse anche diverse sanzioni amministrative per quasi 50.000 euro, nonché il sequestro di attrezzature e materiali usati nello svolgimento dell'attività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA