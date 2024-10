Piemonte, serata promozionale sulla Nave Vespucci a Singapore

A bordo della Nave Vespucci che in questi giorni è a Singapore, il Piemonte ha organizzato una serata promozionale, in collaborazione con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Ente Fiera di Alba, Enoteca regionale Piemontese Cavour, Ordine dei Cavalieri del tartufo e dei vini d'Alba, Consorzio Piemonte Land of Wine per la presentazione della destinazione turistica, della 94ª edizione della Fiera del Tartufo bianco d'Alba, in corso da inizio ottobre e in programma fino all'8 dicembre e la XXV edizione dell'Asta mondiale del Tartufo, che andrà in scena al castello, organizzata dall'Enoteca di Grinzane Cavour il prossimo 10 novembre, in collegamento con Hong Kong, Bangkok, Francoforte, Vienna, Seoul, il Castello di Frankenberg e la stessa Singapore.

L'aperitivo sulla nave, a cui hanno partecipato un centinaio di ospiti, tour operator, ristoratori, giornalisti, è stato accompagnato da una selezione di vini dei territori Unesco di Langhe Monferrato e Roero, di cui quest'anno si celebra il decennale. Dedicata al Piemonte anche la cena a bordo, arricchita da uno show-cooking degli chef stellati Daniele Sperindio e Beppe De Vito - che da anni lavorano a Singapore e con i quali si sono sviluppate sinergie tramite l'Asta mondiale del tartufo di Grinzane Cavour.

"Le colline di Langhe Monferrato Roero tornano a presentarsi unite in un contesto internazionale di grande prestigio come la Nave Amerigo Vespucci in un mercato importante come quello asiatico - spiega il presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino -. Una missione in cui mettere insieme le forze e fare squadra per presentare al meglio la nostra destinazione turistica, ma soprattutto il patrimonio di cultura, tradizioni e prodotti per cui siamo una meta ambita e conosciuta in tutto il mondo".

Marco Scuderi, direttore dell'Enoteca Piemontese Cavour, presentando la prossima Asta del tartufo, ha ricordato che "proprio con Singapore avremo modo di rafforzare ulteriormente il legame che ci unisce da tempo attraverso il prezioso e costante lavoro della delegazione locale dell'Ordine dei Cavalieri del tartufo e dei vini d'Alba".



