Parte la Stagione 2024-2025 dei Concerti del Lingotto

Parte venerdì 18 ottobre alle 20.30 all'Auditorium Giovanni Agnelli la stagione dei Concerti del Lingotto nel segno della Russia tardo-romantica, quella pirotecnica del Terzo Concerto per pianoforte di Rachmaninov e quella lirica della Quarta Sinfonia di Čajkovskij. Protagonista Alan Gilbert sul podio della Ndr Elbphilharmonie Orchester nell'unica tappa italiana di una tournée europea che toccherà anche Friburgo, Friedrichshafen, Colonia, Basilea e Monaco di Baviera.

Il concerto segna il doppio debutto del maestro newyorkese e della prestigiosa compagine tedesca di cui è direttore principale dal 2019. Considerato quasi ineseguibile per l'alto virtuosismo cui è chiamato il solista e noto al grande pubblico anche grazie al film Shine di Scott Hicks con il premio Oscar Geoffrey Rush, il "Rach 3" è affidato al grande pianista russo-israeliano Yefim Bronfman. La serata è preceduta da un brindisi nel foyer, a partire dalle 19.30, offerto al pubblico dal Centro Congressi Lingotto per celebrare i trent'anni di attività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA