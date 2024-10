Serialmania indaga sul rapporto tra film e serie tv

Il rapporto tra il cinema e le serie tv dagli anni '90 è il tema della mostra #Serialmania, allestita al piano di accoglienza al Museo Nazionale del Cinema di Torino, curatori Luca Beatrice e Luigi Mascheroni.

L'esposizione, che 'indaga' su legami, influenze, connessioni, affinità e differenze fra il cinema e le serie tv, è il primo progetto in Italia di una mostra su questo tema.

"Questa mostra ben rappresenta gli obiettivi del Museo Nazionale del Cinema: mettere in luce tutte le declinazioni del cinema e ipotizzarne gli sviluppi futuri - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. Dopo la realtà virtuale e il video game, era tempo che il museo dedicasse una mostra alle serie Tv, entrate oramai prepotentemente in tutte le case. Luca Beatrice e Luigi Mascheroni, con la loro impronta curatoriale, hanno sapientemente mescolato linguaggi, arte visiva e contenuti, provando a raccontare l'immaginario creato dalle serie Tv e il nuovo modo di fruire della narrazione".

Luca Beatrice e Luigi Mascheroni fanno notare come, "con uno straordinario sforzo sul piano dell'innovazione, della qualità di scrittura e degli investimenti produttivi, le serie Tv hanno dimostrato come, al pari del cinema, la narrazione televisiva sia in grado di influenzare profondamente i costumi e i consumi culturali del pubblico. Le grandi serie non si limitano a raccontare storie, ma dettano mode, introducono nuovi modi di dire, impongono personaggi che restano nell'immaginario collettivo, ridefinendo e dando nuova vita ai generi cinematografici classici. Tuttavia, - proseguono Beatrice e Mascheroni - c'è una cosa che la serialità televisiva ha cambiato: il concetto di tempo. In un flusso continuo di episodi, senza un vero inizio e una vera fine, la struttura narrativa si è dilatata all'infinito. Ogni serie ha sempre più puntate, stagioni, protagonisti, con un unico obiettivo, che il cinema non ha mai avuto: tenerti attaccato allo schermo, trasformando il piacere in fidelizzazione, in una mania".

Per #Serialmania sono stati selezionati Twin Peaks, Friends, Breaking Bad, House of Cards, E.R. Medici in prima linea, I Simpson, Sex and the City, The Crown, Il Trono di Spade, Squid Game, Romanzo Criminale e Mare Fuori. Ciascuno rappresentativo di un genere.



