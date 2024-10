Il Collegio Carlo Alberto compie 20 anni e apre le sue porte

La Fondazione Collegio Carlo Alberto compie 20 anni e festeggia questa sera 4 ottobre con una serata speciale organizzata con l'associazione culturale Club Silencio. "Una notte al Collegio Carlo Alberto" aprirà le porte di piazza Arbarello.

Nato nel 2004 dall'iniziativa congiunta dell'Università di Torino e della Fondazione Compagnia di San Paolo, il Collegio Carlo Alberto, presieduto da Giorgio Barba Navaretti, porta in città i migliori studiosi internazionali e gli studenti di talento e si è affermato negli anni come punto di riferimento internazionale per la ricerca, l'alta formazione e la divulgazione nelle scienze sociali. "Vent'anni sono un traguardo significativo per il Collegio. Raccontano una storia di ambizione, di ingegno e di passione, necessari ad alimentare una visione: creare a Torino un centro di ricerca nelle scienze sociali che potesse misurarsi con l'accademia internazionale, fornire formazione di alto livello alle nuove generazioni, servire come incubatore di idee in grado di influenzare il dibattito pubblico e le scelte di policy" commenta il managing director Paolo Campolonghi.che indica tra gli obiettivi "accrescere la propria reputazione come polo d'eccellenza internazionale; intercettare le direzioni del cambiamento".

Il Collegio organizza una media di oltre 230 appuntamenti all'anno, suddivisi tra convegni, seminari, lezioni e tavole rotonde e coordina dal 2022 il Tolc, il Torino Local Commitee del Festival Internazionale dell'Economia.



