Ciarambino, 'bisogna svegliare le coscienze sulle mafie'

"La criminalità organizzata, le mafie, alla maggior parte dell'opinione pubblica non interessano, perché, come il terrorismo, vengono considerati argomenti di nicchia per pochi: esperti, forze dell'ordine, magistrati e associazionismo di settore. In realtà proprio questa errata valutazione determina una mancanza di attenzione al fenomeno e questo fa sì che il cancro dilaghi. Bisogna svegliare le coscienze". Lo sostiene il già questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, nominato nelle settimane scorse prefetto, durante l'incontro con i giornalisti prima di lasciare il capoluogo piemontese.



