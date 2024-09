Pro Palestina tornano in piazza a Torino con un corteo

Circa trecento attivisti pro Palestina hanno sfilato questo pomeriggio per le vie del centro di Torino, in un corteo partito dalla zona di Ponte Mosca, e che si è concluso in piazza Vittorio Veneto.

"Dal Libano alla Palestina Israele genocida! Sempre al fianco della Resistenza", si leggeva nello striscione che ha aperto la manifestazione. Tra le tante bandiere palestinesi anche quelle libanesi, oltre a cartelli contenenti slogan anti Israele.

In piazza Castello alcuni manifestanti hanno imbrattato con la scritta "Nato killer go home" la fusoliera di un F35 che era esposto tra gli stand dei medici militari.

Sempre in piazza Castello uno striscione è stato appeso sul monumento al Duca d'Aosta, per rilanciare la manifestazione nazionale del 5 ottobre a Roma e quella del 7 ottobre, organizzata a Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA