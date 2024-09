Al via al grattacielo della Regione Tennis in città

Entra nel vivo il conto alla rovescia per l'edizione 2024 delle Atp Finals di Torino. Domani la piazza di fronte al grattacielo della Regione ospiterà l'evento inaugurale di 'Tennis in città' , una due giorni di sport aperta a tutti mentre il grattacielo accoglierà il trofeo delle Finals per la nuova tappa del Trophy Tour 2024 partito il 3 luglio da Palazzo Civico.

Anche quest'anno 'Tennis in città', organizzato da Fitp con Regione, Città e Ufficio Scolastico Regionale, propone otto appuntamenti per avvicinarsi a questa disciplina. Di fronte al Grattacielo saranno installati un campo da tennis e quattro aree gioco per il tennistavolo, mentre gli altri sette appuntamenti saranno in piazza Castello, piazza San Carlo, parco Ruffini, parco Peccei; centro commerciale Lingotto; piazza Arbarello parco Dora. "Torino e il Piemonte si preparano alle Nitto Atp Finals e quest'anno abbiamo voluto che nel percorso di avvicinamento e di coinvolgimento della città ci fossero anche il Grattacielo e piazza Piemonte, perché questa è la casa di tutti i piemontesi e vogliamo che si sentano protagonisti dei grandi eventi che stiamo, portando sul nostro territorio", dicono il presidente della Regione Alberto Cirio, la vicepresidente Elena Chiorino e l'assessore allo Sport, Marina Chiarelli. "I grandi eventi sportivi come le Finals - aggiunge il sindaco Stefano Lo Russo - oltre a regalare grandi emozioni agli appassionati hanno il grande merito di avvicinare le persone alla pratica sportiva, per questo siamo davvero contenti di inaugurare la quarta edizione di 'Tennis in città'". "Come accade ormai da tre anni - conclude il presidente Fitp Angelo Binaghi - non saranno solo le Nitto Atp Finals dei campioni: l'appuntamento di Torino coinvolgerà l'intera città, facendo vivere a tutti l'atmosfera del grande tennis".



