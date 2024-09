Al Biella Pride ospite Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria sarà ospite del Biella Pride in programma sabato pomeriggio nelle vie della città. Ritrovo alle 15.45 nel parcheggio del Pala Pajetta (ex palazzetto dello sport) da dove partirà il corteo per arivare in centro città.

"A differenza di altri Pride - sottolineano gli organizzatori - non avremo un lungo momento di discorsi, ma varie fermate in itinere in cui presenteremo le nostre richieste alla politica locale e nazionale. I discorsi si potranno in ogni caso seguire sia tramite QRcode , sia grazie a una traduttrice Lis".



