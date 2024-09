Nuova questora a Biella, Delia Bucarelli

Si è insediata stamattina la nuova questora di Biella, Delia Bucarelli. Originaria di Napoli, 56 anni, madre di due figli, ha frequentato l'istituto superiore di polizia dal 1986.

In servizio alla Questura di Genova dal 1991, ha cominciato il proprio percorso professionale come funzionaria di turno all'Ufficio volanti. In seguito vicedirigente della divisione Amministrativa e sociale, ha poi diretto il commissariato di Prè occupandosi del fenomeno delle bande giovanili sudamericane, poi il commissariato di Cornigliano. Ha diretto l'Ufficio personale e da vicecapo di Gabinetto nel 2011 è stata promossa a primo dirigente. Da allora ha diretto il commissariato Centro, l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e l'Ufficio Immigrazione. Dal 2018 al 2020 è stata capo di Gabinetto.

Nominata vicaria del questore di Bergamo è stata promossa a dirigente superiore nel gennaio 2024.



