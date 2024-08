Atti persecutori verso l'ex compagna, 34enne arrestato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Stazzano (Alessandria) per atti persecutori e violenza privata nei confronti dell'ex compagna. A chiamare il 112 è stata un'amica della donna. I militari sono arrivati pochi minuti dopo la fine dell'ennesima lite: l'uomo, che si era già allontanato, aveva rotto il finestrino dell'auto con un pugno. In seguito è stato rintracciato e bloccato.

Il rapporto di coppia era durato un anno e si era interrotto per decisione della donna. Il 34enne le avrebbe mandato numerosi messaggi con insulti e minacce.



