Turismo in Piemonte, nel primo semestre +2,2% arrivi e +4,2% presenze

Il Piemonte fa registrare un aumento dei flussi turistici nel primo semestre del 2024.

Secondo l'ultimo report pubblicato dall'Osservatorio turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte gli arrivi sono aumentati del 2,2% e le presenze del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento è stato particolarmente sostenuto dal turismo estero, con una quota di pernottamenti stranieri che nei primi sei mesi ha raggiunto il 50%, in crescita rispetto al 49,2% dello scorso anno e volumi di spesa che nei primi sei mesi dell'anno hanno superato 388 milioni e 600mila di euro.

"I dati positivi - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - testimoniano che il turismo piemontese è in buona salute e continua a crescere. I numeri dei primi sei mesi dell'anno sono il risultato dei tanti investimenti nella promozione e nello sviluppo della nostra offerta turistica, oltre che dei grandi eventi - le Final Eight, il Giro d'Italia e il Tour de France - che hanno portato in Piemonte tanti appassionati oltre ad aver rilanciato la bellezza del nostro territorio sulle tv e sui media di tutto il mondo".

"I risultati di questi anni, confermati nei primi sei mesi, sono il frutto di un lavoro sinergico tra le Atl, le pro loco, e i numerosi soggetti pubblici e privati che operano nel settore garantendo alti standard di accoglienza - evidenzia l'assessora al Turismo, Marina Chiarelli -. In un contesto turistico sempre più competitivo, il Piemonte continua a puntare sulla qualità come elemento distintivo".



