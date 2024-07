A Chieri Beerkenstock, dedicato alla birra artigianale

Venerdì 2 e sabato 3 agosto si svolgerà negli spazi del ristorante sociale ExMattatoio di Chieri (Torino) Beerkenstock, dedicato alla birra artigianale. L'evento è creato in collaborazione con il birrificio Filodilana, il birrificio Testadariete e il locale La Nave dei Folli che proporranno 15 birre artigianali.

Tre produttori proporranno ognuno 5 diverse etichette tra street food, musica, karaoke, giochi e birrette. In entrambe le serate sarà possibile assistere alla tipica apertura della botticella di birra a cascata, fatta a mano con rubinetto e martello. Ci saranno anche giochi rivisitati apposta per l'evento come il tiro a segno e il ping pong.



