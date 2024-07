Sporco, senz'acqua e senza cuccia, Gepa sequestra lagotto

"L'uomo che l'aveva in consegna - precisa la comandante Morena Botta - era già stato denunciato, tempo fa, per un episodio simile. Adesso è stato segnalato ai Carabinieri di Torino".troppa incuria, era anche senz'acqua da giorni. La proprietà privata non è recintata e l'animale ha rischiato più volte di essere investito. Lo hanno trovato così le guardie zoofile Gepa. Il lagotto, di tre anni, senza microchip, è stato sequestrato - come spiega una nota - e affidato al canile Baulandia di Casale Monferrato per essere poi adottato.

"L'uomo che l'aveva in consegna - precisa la comandante Morena Botta - era già stato denunciato, tempo fa, per un episodio simile. Adesso è stato segnalato ai carabinieri di Torino". Le guardie hanno anche preso in consegna un chihuahua, affidato, circa sette anni fa, da una signora sempre allo stesso uomo. "Attraverso il microchip si sta cercando di contattare la proprietaria", conclude Botta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA