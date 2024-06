Al via da agosto il nuovo volo Ryanair Torino-Salerno

Si amplia il network di destinazioni di Torino Airport servite da Ryanair per la stagione estiva 2024. A partire dal 2 agosto sarà infatti operativo il nuovo collegamento Torino-Salerno con tre frequenze settimanali. Lo scalo di Torino sarà collegato al nuovo scalo Costa d'Amalfi ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con i seguenti orari: il lunedì, partenza da Torino alle 19:05 e arrivo a Salerno alle 20:40; ripartenza da Salerno alle 21:05 e arrivo a Torino alle 22:40; il mercoledì, partenza da Torino alle 10:20 e arrivo a Salerno alle 11:55; ripartenza da Salerno 12:20 e arrivo a Torino alle 13:55; il venerdì, partenza da Torino alle ore 15:05 e arrivo a Salerno alle ore 16:40; ripartenza da Salerno alle 17:05 e arrivo a Torino alle 18:40.

Il nuovo volo renderà facilmente raggiungibili Salerno e le località balneari della costiera come Amalfi, Positano e l'isola di Capri, l'area archeologica di Paestum e il parco nazionale del Cilento. I biglietti sono disponibili sin da oggi su tutti i canali di vendita Ryanair con tariffe a partire da 17,99 euro.

Con il nuovo collegamento per Salerno, salgono a 33 le destinazioni Ryanair servite da Torino.



