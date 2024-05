Serie A: l'Atalanta batte 3-0 il Torino, Napoli-Lecce 0-0

L'Atalanta batte 3-0 il Torino nella penultima partita del suo campionato, in attesa del recupero con la Fiorentina, e raggiunge il quarto posto scavalcando il Bologna. Un sorpasso che, automaticamente, esclude la Roma, sesta, dall'accesso alla Champions League.

Il Toro - piegato dalle reti di Scamacca e Lookman nel primo tempo e da Pasalic, su rigore, nella ripresa - chiude la sua stagione al nono posto con 53 punti, gli stessi di un Napoli, però decimo e molto contestato dal pubblico nella sua ultima uscita al Maradona, conclusa con un mesto 0-0 col Lecce già salvo. I due risultati consentono ai granata di sperare ancora in un accesso alla Conference League se la Fiorentina dovesse vincere il trofeo mercoledì prossimo, mentre per i partenopei ogni spiraglio è ormai chiuso.



