A Nichelino il Ranch delle Donne per le pazienti oncologiche

A Nichelino, nel Torinese sorge il Ranch delle Donne. Si tratta di un progetto di Alleanza contro il tumore ovarico e i tumori ginecologici e Ricerca per la Donna, nato con l'obiettivo di creare un'alleanza inclusiva, voluto per unire pazienti, ricercatori, medici, strutture sul territorio e imprese per la lotta contro il cancro all'ovaio, i tumori ginecologici e quelli legati alle mutazioni genetiche. "Questa collaborazione ha dato vita a questa cascina sociale - spiegano dal Ranch delle Donne - Migliorare la qualità di vita significa curare non solo la malattia ma anche la persona per garantirle un benessere psicofisico lungo tutto il percorso della malattia stessa ed il dopo. Curare la persona significa farsi carico di tutti quei bisogni motori, nutrizionali, estetici, psicologici, relazionali, sociali, affettivi e familiari che fanno parte della persona stessa, ma che non trovano risposta nelle terapie tradizionali. Eppure sono bisogni che, quando vengono soddisfatti, incidono molto positivamente sull'efficacia delle cure tradizionali e quindi sulla aspettativa di vita". Il nucleo dell'impegno è il progetto 'Curare Oltre le Cure' focalizzando l'attenzione sull'oncologia integrata che comprende una gamma di approcci complementari che vanno oltre le cure standard. Quando è stata creata la fattoria sociale si è deciso che dovesse rappresentare il luogo ideale in cui poter fare tutto ciò.

A dicembre Il Ranch delle Donne ha ricevuto anche un riconoscimento internazionale: è stato premiato dalla World Ovarian Cancer Coalition, a Toronto, con il premio 'Above and Beyond Award' per la visione, l'innovazione e la dedizione nei confronti delle donne malate di cancro.



