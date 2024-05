Il ladro elegante sui treni rubava i bagagli, preso dalla Polfer

Rubava i bagagli dei passeggeri dei treni ad alta velocità della tratta Torino-Milano scambiandoli con il proprio zaino. E' un cittadino straniero arrestato con l'accusa di furto aggravato, ricettazione e possesso di documenti falsi. Gli investigatori, in un operazione della polizia ferroviaria del Piemonte e della Valle d'Aosta, a causa di un aumento dei furti in quella tratta ferroviaria tra aprile e maggio hanno avviato le ricerche e, grazie alle telecamere, hanno notato sempre lo stesso uomo vestito in abiti distinti e quasi sempre in possesso di biglietto salire al binario della stazione di Porta Nuova con uno zaino e scendere subito dopo con un bagaglio diverso, ha spiegato Roberta Corsaro, commissario capo della squadra di polizia ferroviaria del Piemonte-Valle D'Aosta.

Individuato e perquisito nella propria abitazione, l'uomo è stato trovato in possesso degli oggetti rubati per un valore di decine di migliaia di euro. Alcuni sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, per altri la questura di Torino ha attivato un link sul proprio sito dove i cittadini potranno visionare la refurtiva e riconoscerla per fare la segnalazione alle autorità.

I poliziotti hanno anche ritrovato una carta di identità francese intestata alla persona arrestata che da successivi accertamenti è risultata essere contraffatta.



