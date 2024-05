'Ricerca la fortuna', la lotteria benefica di Candiolo

La presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, ha consegnato oggi i primi due premi della settima edizione della lotteria benefica 'Ricerca la fortuna'. Alla cerimonia di consegna, oggi all'Istituto di Candiolo - Irccs, hanno partecipato anche il sindaco di Candiolo Stefano Boccardo, e i titolari della Thok E-Bikes e Galup, Giuseppe Bernocco e Valerio Astegiano.

Si è aggiudicato una Thok E-Bikes messa in palio da Galup, sofisticata bicicletta a pedalata assistita per la mobilità sostenibile, il manager torinese in pensione Eugenio Falcone.

All'imprenditore Luca Lanzetta, titolare di un'azienda a Nichelino è andato il pacchetto per una settimana di vacanza per due in un resort 5 stelle a Marsa Alam, messo in palio da Alpitour.

"Partecipo a questa lotteria da sempre - ha detto Falcone - perché conosco il prezioso lavoro che svolgono medici e ricercatori dell'Istituto di Candiolo, dove fra l'altro è stato recentemente operato con successo un mio caro amico. Questa è la prima volta che vinco qualcosa in una lotteria, sono stato fortunato".

"Sono amico del delegato di Pianezza della Fondazione, Pier Gianni Oddenino, che da tre anni mi spinge a partecipare alla Lotteria - ha affermato Lanzetta - e io aderisco volentieri perché ritengo indispensabile sostenere la ricerca sul cancro.

Il premio mi consentirà di trascorrere una bellissima vacanza".

La lotteria, che ha messo in palio 180 premi, ha venduto 7.000 biglietti, raccogliendo quasi 35mila euro.



