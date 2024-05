Most of the Time, la mostra fotografica di Alessandro Pession

Apre domani 24 maggio presso lo spazio Atmosfere di Paola Nicolucci a Torino la mostra Most of the Time di Alessandro Pession, fotografo, pittore, creativo.

Uno spazio/casa, quello di Atmosfere recentemente aperto a Torino, che nasce per la condivisione con l'intento di fare sentire a casa e aprire gli scenari dell'immaginazione. Sulle sue pareti è ospitata la personale di Pession, torinese, che raccoglie 18+1 scatti di fiori, selezionati all'interno di un'ampia produzione fotografica realizzata negli ultimi tre anni.

Nelle foto di Pession domina la decontestualizzazione del soggetto, le immagini ricercano una astrazione necessaria che lascia spazio al minimalismo, eliminando ogni orpello per riaffermare il primato della linea e del colore quali elementi formali determinanti. I fiori emergono come da una magia notturna, attraverso un sapiente utilizzo della luce e delle ombre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA