Alpi bike experience, il festival del cicloturismo d'alta quota

L'area fieristica sportiva di Luserna San Giovanni ospiterà l'Alpi Bike Experience il 1 e 2 giugno, un evento dedicato al cicloturismo in montagna. Il festival, nato nel 2023 per iniziativa di Torino Bike Experience, è organizzato quest'anno in collaborazione con Upslowtour e supportato dall'Unione Montana Pinerolese e Turismo Torino e Provincia.

L'obiettivo dell'evento è promuovere il cicloturismo in montagna e si rivolge sia agli appassionati sia ai neofiti per far conoscere i sentieri e gli itinerari del Pinerolese. Il festival si svolge su un'area di 20.000 metri quadrati, con metà spazio dedicato all'esposizione, ai talk e ai workshop, e l'altra metà alle piste per testare bici e divertirsi con percorsi tecnici.

Tra le attività in programma ci sono escursioni guidate da tecnici e istruttori di mountain bike, testimonianze di sportivi e cicloturisti, e consigli di biomeccanici e nutrizionisti.

Le novità del 2024 includono una nuova sede a Luserna San Giovanni, una vasta area test-pista, un'area junior per giovani bikers e percorsi specifici. Sarà presente anche un'area espositiva per attrezzature da campeggio e un'area per camper e tende. Tutte le attività sono gratuite e prenotabili online.





