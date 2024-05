Alla scoperta dei pani regionali, riparte 'Pane & Nutella'

Alla scoperta dei pani regionali 'dimenticati'. Per il terzo anno consecutivo il gruppo dolciario Ferrero, in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), propone 'Pane & Nutella', con l'obiettivo di raccontare e valorizzare le tradizioni di tutte le 20 regioni italiane attraverso i loro pani tipici, dai più noti ai meno conosciuti.

Chiunque potrà candidare uno o più pani della propria regione sulla piattaforma 'Pane & Nutella', fino alle 23 del 16 giugno sul sito www.nutella.it. Tutti i pani candidati saranno valutati da una commissione di Scienze Gastronomiche e, partire dal prossimo ottobre, quelli non ancora presenti sulla piattaforma - al momento sono 57 - potrebbero entrare a far parte del progetto 'Pane & Nutella'.

"Alimento simbolo per eccellenza della vita sociale di ogni civiltà e ogni epoca, in più forme e declinazioni - sottolinea Carlo Petrini, presidente dell'Università di Scienze gastronomiche - il pane è al centro della tradizione alimentare del bacino mediterraneo. L'Italia, costituita da un territorio dalla superficie relativamente ridotta, è però definita da una importante diversità paesaggistica, culturale e gastronomica.

Questa varietà di colture, culture e saperi - aggiunge Petrini - si riflette anche nel ricco patrimonio di pani tipici, che caratterizzano le nostre regioni. La ricerca, l'inventariazione e la selezione di queste specialità territoriali, da nord a sud della penisola, sono competenze che i nostri gastronomi laureati hanno messo a disposizione in questo nuovo progetto sui pani tipici".



