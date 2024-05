Stellantis rimuove tricolore Italia da 600 prodotte in Polonia

Stellantis Europe ha deciso "di propria autonoma iniziativa" di rimuovere i colori del tricolore italiano presenti in un elemento grafico apposto sul paraurti posteriore della Fiat 600, prodotta in Polonia. Lo precisa un portavoce di Stellantis Italia. "Anche in questo caso - spiega - la presenza dei colori della bandiera italiana sul veicolo non aveva altra finalità che indicare l'origine imprenditoriale del prodotto, il cui design e stile sono stati ideati, disegnati e progettati da un soggetto italiano, Stellantis Europe, detentore del marchio Fiat".



